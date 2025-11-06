El rey de Tailandia visitará China la próxima semana

Pekín, 6 nov (EFE).- El Gobierno chino informó este jueves de que el rey Vajiralongkorn de Tailandia visitará el país entre el 13 y el 17 de noviembre, en el que será el primer viaje de un rey tailandés al gigante asiático desde que ambos países mantienen relaciones diplomáticas.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que «China y Tailandia son vecinos cercanos y amistosos, y forman una comunidad con un futuro compartido».

Mao aseveró que «las relaciones entre China y Tailandia han mantenido un alto nivel de desarrollo en los últimos años» y añadió que el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang, se reunirán por separado con el monarca durante la estancia de este en el gigante asiático.

«China espera aprovechar esta visita para fortalecer aún más la amistad tradicional, consolidar la confianza política mutua y profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa con Tailandia», agregó la vocera, al tiempo que recordaba que este año se cumple el 50º aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre Bangkok y Pekín.

Mao añadió que Pekín espera que el viaje «beneficie a los pueblos de ambos países y contribuya positivamente a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales». EFE

