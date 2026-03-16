El rey dice que hubo «mucho abuso» en la conquista de América

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Madrid, 16 mar (EFE).- El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo «mucho abuso» en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, «obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos», aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto.

El rey hizo estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que fueron publicadas en redes sociales por la Casa Real.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca consideró no obstante que hay que conocer estos hechos «en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso». EFE

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