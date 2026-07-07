El rey Felipe de los belgas asistirá al partido entre España y Bélgica en Los Ángeles

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Bruselas, 7 jul (EFE).- El rey Felipe de los belgas asistirá al partido de cuartos de final del Mundial que disputarán España y Bélgica el próximo viernes en Los Ángeles (Estados Unidos), según anunció este martes la Casa Real belga en un comunicado.

El Palacio Real belga indicó hace unas semanas que ningún miembro de la familia real acudiría a los partidos de la fase de grupos, aunque deslizó que sí podría suceder si los ‘Diablos Rojos’ se clasificaban para cuartos de final, algo que finalmente ocurrió esta madrugada tras derrotar a la anfitriona, Estados Unidos, por 4-1.

La de este viernes será la segunda vez que Felipe de Bélgica viaje al extranjero para apoyar a la selección nacional desde que accedió al trono en 2013, tras visitar San Petersburgo en 2018 junto a la reina Matilde para presenciar la semifinal contra Francia (que perdieron los belgas por 1-0) y el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, que se llevó Bélgica por 2-0.

Por parte de España, el rival de Bélgica tras derrotar este lunes a Portugal por 0-1, no hay confirmación oficial sobre si asistirá el rey Felipe VI o si habrá alguna otra representación institucional.

Hasta el momento, el rey de España presenció el partido de la fase de grupos que enfrentó a ‘La Roja’ contra Uruguay en Guadalajara (México) y, en una visita al vestuario, prometió a los jugadores volver a acudir a un encuentro si la selección española llega a la final del Mundial, que se celebrará el 19 de julio en Nueva York. EFE

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