El rey Felipe VI felicita a España en el vestuario tras su victoria ante Uruguay

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El rey Felipe VI, quien acudió al estadio de Guadalajara (México) para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial de Fútbol, bajó al vestuario tras la victoria 0-1 de los de Luis de la Fuente y felicitó a los internacionales y al cuerpo técnico por el triunfo y su clasificación como primera de grupo.

Con siete puntos, España certificó el primer puesto del Grupo H, por lo que disputará los dieciseisavos de final del Mundial el próximo 2 de julio en Los Ángeles (EE.UU.) ante Austria o Argelia, quien quede segunda del Grupo J.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibió al rey Felipe VI a su llegada al estadio, acompañado por el gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus; el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani; y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

En el interior del recinto, el monarca conversó durante los prolegómenos del encuentro con varios exinternacionales españoles, entre ellos Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Carles Puyol, Míchel Salgado y David Silva.

Al partido también asistieron la ministra española de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; y el gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Samuel Alejandro García, entre otras autoridades.

La presencia de Felipe VI dio continuidad a su apoyo a la selección española durante el Mundial. Antes del inicio del torneo, el monarca protagonizó el anuncio oficial de la convocatoria del equipo nacional, una acción que, según datos de la RFEF, ha superado los 5.600 millones de impactos en todo el mundo.

Primera visita del rey Felipe VI a España en este Mundial y, según comentó Marcos Llorente tras el encuentro, puso ya sobre la mesa en el vestuario el objetivo de reencontrarse en la final del próximo 19 de julio en Nueva Jersey, partido en el que, en caso de jugar España, asistiría el monarca. EFE

omb/rfg

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