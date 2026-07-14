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El rey Felipe VI llamó a De la Fuente para felicitar a la selección

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Arlington (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, desveló que le llamó el rey Felipe VI para felicitar a todo el equipo, tras clasificarse a la final del Mundial 2026, después de derrotar a Francia por 2-0 en la semifinal disputada en el AT&T de Arlington.

«Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable», dijo en la conferencia de prensa posterior a la semifinal.

«Vamos a disfrutarlo, queda el paso más difícil, hay que mejorar y en eso estamos», añadió. EFE

og/plv

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