El rey Felipe VI reafirma la solidaridad de España con Venezuela y su futuro democrático

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Madrid, 2 jul (EFE).- El rey Felipe VI de España reafirmó este jueves el compromiso solidario de España con la recuperación de Venezuela tras los dos terremotos que azotaron el país hace una semana, así como con un futuro en el que «los venezolanos decidan para sí, libre y democráticamente».

Así lo señaló el monarca en la ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo de ‘ABC’, donde expresó su dolor y «una pena inmensa» ante lo ocurrido en el país sudamericano.

«Vaya desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo al pueblo venezolano, para acompañar su duelo y reafirmar nuestro compromiso solidario con su recuperación y también, con el futuro que los venezolanos decidan para sí, libre y democráticamente», recalcó.

Felipe VI, junto a su esposa, la reina Letizia, presidió el acto de entrega de los citados premios periodísticos, cuyo galardón más destacado, el Mariano de Cavia, fue concedido en esta edición a la venezolana afincada en España Karina Sainz Borgo, mientras que el Luca de Tena fue a parar a los españoles Victor-M. Amela, Ima Sanchís y Lluís Amiguet, y el Mingote, al dúo español de humoristas gráficos Gallego & Rey (José María Gallego y Julio Rey).

En su discurso, el monarca explicó que es gracias al periodismo y los medios de comunicación que los ciudadanos saben «de lo cercano y de lo lejano, de lo bueno y de lo malo», y aseguro que quien elige la profesión de periodista «elige también una vocación», una «manera de mirar el mundo con curiosidad y espíritu crítico; de acercarse a la realidad con libertad intelectual, respeto por la verdad de los hechos y la responsabilidad de dejar testimonio de su tiempo».

Por eso destacó que el mejor periodismo no se mide únicamente por la noticia que se publica, «sino también por la huella que deja».

Felipe VI se refirió a los galardonados en esta edición de los premios que el diario ‘ABC’ concede desde hace 106 años y destacó su labor.

«Cada uno de estos galardones distingue una forma distinta de acercarse a la realidad: la palabra escrita, el criterio y la imagen. Tres maneras diferentes de comprenderla y de contarla que, sin embargo, persiguen un mismo propósito: ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea y, así, comprendernos también a nosotros mismos», indicó el rey.

El monarca insistió en que no se trata solo de contar la realidad, sino de «interpretarla con honestidad, escucharla con respeto y mirarla con la libertad necesaria para compartirla con los demás». EFE

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(foto)(vídeo)