El rey Felipe VI se reunirá con Rodrigo Paz y con empresarios en su visita a Bolivia

2 minutos

La Paz, 10 mar (EFE).- El rey Felipe VI se reunirá con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y con empresarios españoles y bolivianos en su próxima visita al país suramericano, informó este martes el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

En una conferencia de prensa, el ministro boliviano de Exteriores ratificó que el rey de España llegará este miércoles en la tarde a La Paz, tras asistir a la investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en la que también participará Paz.

Según Aramayo, el miércoles, el monarca participará en una recepción con residentes españoles en Bolivia.

«El 12 en la mañana va a tener un espacio con el sector empresarial español y algunos representantes de sectores empresariales del país», detalló.

Posteriormente, Felipe VI será recibido en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz por el presidente boliviano, sus ministros y los altos de mandos militar y policial y a continuación tendrán un «almuerzo de trabajo», indicó el canciller.

La visita del rey de España «va a permitir abordar un conjunto de temáticas, entre ellas la preparación de la agenda del presidente Rodrigo Paz» para un viaje a Europa que el Gobierno espera concretar «a corto plazo», agregó.

Rodrigo Paz y Felipe VI mantienen una «amistad personal de juventud», según mencionó el mandatario boliviano en una reciente entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Paz expresó su confianza en que la visita del rey ayude a vincular a Bolivia con inversiones españolas que contribuyan al desarrollo de la economía de su país.

El presidente colombiano nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares. EFE

