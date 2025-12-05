El rey Felipe VI y Sánchez recibirán el miércoles al presidente palestino Mahmoud Abbas

1 minuto

(Actualiza con más datos de la visita de Abbas a España)

Madrid, 5 dic (EFE).- El rey Felipe VI y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibirán el próximo miércoles al presidente palestino, Mahmoud Abbas, en su segunda visita a España desde que el Gobierno español reconoció oficialmente el Estado de Palestina, el 28 de mayo de 2024.

La visita de Abbas a Madrid coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y su objetivo, según el Gobierno español, es mantener la atención «sobre la grave situación en Palestina y reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Palestina», debido a los retos que amenazan su funcionamiento y el proceso de paz.

Según fuentes gubernamentales, tras recibir al presidente palestino, habrá una comparecencia institucional de Sánchez.

Es la segunda vez que Abbas visita España después de que reconociera el Estado palestino. El 19 de septiembre de 2024 se reunió con Sánchez en Madrid.

Con Felipe VI, que lo recibirá en el Palacio de la Zarzuela, según fuentes de la casa real española, la última vez que Abbas mantuvo un encuentro fue en noviembre de 2017, también en Madrid, cuando además se entrevistó con el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

España reconoció oficialmente el Estado de Palestina con Irlanda, Noruega y unos días después Eslovenia, con las fronteras de 1967, un territorio que incluye Cisjordania y Gaza y Jerusalén Este como capital. EFE

alr/aam/jl/ajs