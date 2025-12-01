El rey Guillermo Alejandro asegura en Surinam que «nunca» debe olvidarse la esclavitud

San Juan, 1 dic (EFE).- El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos aseguró este lunes que las historias de la explotación colonial y de la esclavitud «nunca deben olvidarse», al inicio de su visita de Estado a Surinam.

Se trata de la primera visita desde 1978 de un monarca de los Países Bajos a Surinam, una antigua colonia neerlandesa que celebró la semana pasada el 50 aniversario de su independencia.

«Esas historias nunca deben olvidarse; son importantes para nosotros», dijo Guillermo Alejandro en un discurso ante la Asamblea Nacional de Surinam, según lo publicado por los medios locales.

Numerosas organizaciones surinamesas han exigido reparaciones a los Países Bajos por su papel histórico en la esclavitud y critican que las disculpas oficiales ofrecidas por el monarca o el Gobierno son insuficientes sin una compensación económica y social tangible.

En su alocución ante la Asamblea Nacional, el rey de los Países Bajos afirmó que «es un placer poder hablar neerlandés a 7.000 kilómetros de casa».

También dijo que Surinam, con sus 50 años de historia como república, es «un ejemplo inspirador», instando a una mayor cooperación en igualdad de condiciones, incluida la económica.

El monarca viaja acompañado por su esposa, la reina Máxima, y una amplia delegación compuesta por 15 empresas e instituciones dedicadas a sectores de ingeniería, infraestructura, logística, agricultura e innovación.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Ashwin Adhin, expresó su esperanza de que esta visita de Estado conduzca a «un mayor entendimiento mutuo».

Todos los líderes de los partidos representados en la Asamblea han planteado que Países Bajos permita la exención de visado a los surinameses, en aras del respeto mutuo y la igualdad.

Según los medios surinameses, uno de los diputados, Bronto Somohardjo, causó revuelo con su discurso al mencionar el origen sudamericano de la reina Máxima.

«Las mujeres sudamericanas suelen aportar un toque de temperamento. Rey, no sé si felicitarlo o desearle éxito», dijo el diputado en broma.

La visita de Estado comenzó con una recepción en el Palacio Presidencial a cargo de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, seguida de una reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Geerlings-Simons dijo que las conversaciones bilaterales habían sido «exitosas» y que esta visita de Estado contribuirá a «un nuevo impulso» para Surinam.

El expresidente Chandrikapersad Santokhi invitó oficialmente al rey en 2021, pero la invitación no fue aceptada en ese momento ya que el exmandatario y antiguo jefe militar Desi Bouterse aún era una figura clave en la política del país. EFE

