El rey Harald V de Noruega está bien tras el alta pero sigue cerca de su equipo de salud

1 minuto

Berlín, 2 mar (EFE).- El rey Harald V de Noruega, que recibió el alta médica el jueves de la semana pasada tras haber estado ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife (España) por una infección, se encuentra bien aunque seguido de cerca por el equipo que vela por su salud.

«Su condición general es buena, y está siendo seguido por su equipo de salud», señaló este lunes el médico del monarca noruego, Bjørn Bendz, en un comunicado.

«Habrá una actualización hacia el final de la semana, o si hay algún cambio en su situación», abundó el médico del rey de Noruega.

Tras haber permanecido hospitalizado en Tenerife, la Casa Real de Noruega señaló en dicho comunicado que el rey aún se recupera de la infección que le llevó al Hospital Universitario Hospiten Sur pero sigue con su estancia vacacional en la más grande de las islas Canarias.

El monarca noruego ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección.

Seis días más tarde fue trasladado a su país en un avión medicalizado y, ya en Oslo, se le implantó un marcapasos.

El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla. EFE

smm-alc/sbb