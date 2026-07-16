El rey Messi afronta al príncipe Yamal en la final de la Copa del Mundo

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En 2007, una sesión fotográfica con fines benéficos reunió a una entonces promesa del Barça con un bebé al que le daba un baño. Diecinueve años después, aquel jugador, el argentino Lionel Messi, va a afrontar a ese niño español, Lamine Yamal, en la final del Mundial.

La increíble coincidencia refuerza la conexión entre ambas figuras. Dos talentos precoces, mimados en el centro de formación de La Masia en Barcelona y convertidos en estrellas del club azulgrana antes de liderar sus selecciones respectivas.

«He crecido un poquito y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima», declaró Lamine Yamal días atrás, en una entrevista con DAZN en la que le mostraron la famosa foto con el 10 argentino.

El joven extremo español nunca ha ocultado su admiración por el rosarino, en el que siempre ha visto un modelo a seguir.

«En cada partido demuestra que es el mejor de la historia, si alguien tiene dudas es porque las busca», dijo Yamal sobre él durante la competición.

A sus 39 años, Messi sigue desafiando la lógica. Tras conquistar todos los grandes trofeos, incluido el último Mundial, en 2022 en Catar, podría estar disfrutando de un descanso merecido. Pero aquí está, a punto de disputar su segunda final consecutiva en el torneo.

– Sigue siendo el líder –

Y su actuación no es solo la de un símbolo, un veterano que ayuda con toda su experiencia, sino que continúa siendo lo que siempre fue: un jugador aparte, capaz de resolver situaciones imposibles con alguna genialidad.

En su sexto Mundial, el capitán de la Albiceleste impulsa a los suyos con números impresionantes. Sus ocho tantos y cuatro asistencias lo sitúan en la cima de la carrera por la Bota de Oro del campeonato, igualado en goles con el francés Kylian Mbappé, pero por delante gracias a haber dado un pase decisivo más.

A su talento suma además un hambre competitiva sin parangón. Para muestra, la semifinal contra Inglaterra, en la que dio las dos asistencias que permitieron la remontada argentina en los últimos minutos (2-1).

Yamal, heredero del dorsal 10 que llevaba Messi en el Barça, no ha tenido un torneo tan brillante. Apenas ha marcado un gol, en fase de grupos contra Arabia Saudita, y no ha dado ninguna asistencia en su primer Mundial.

– ¿El heredero? –

Pero el extremo del Barça, que llegó justo físicamente a Norteamérica tras sufrir una lesión en el tramo final de la Liga española, ha ido de menos a más.

Aunque no ha brillado individualmente como en la Eurocopa 2024 ganada por la Roja, sí ha contribuido con creces al gran juego colectivo que le permitió a España superar a rivales difíciles como Portugal, Bélgica y Francia, en su camino hacia la final de East Rutherford, en las afueras de Nueva York.

Una carrera suya contra Francia, derrotada 2-0 el martes en Dallas, provocó el penalti que trajo el primer gol tras una torpeza del lateral Lucas Digne.

Argentina está sobre aviso. Hará bien en no confiarse ante un jugador siempre peligroso. Un regateador veloz, dotado de una excelente visión del juego y de un carácter ganador.

En el que seguramente sea su último partido en un Mundial, Messi se enfrentará a España, el país que lo vio crecer como futbolista, para agrandar su leyenda.

Frente a él, en la banda opuesta, estará Yamal, aquel niño al que dio un baño hace 19 años y que ahora sueña con seguir su estela.

gma/mcd