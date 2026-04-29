El rial iraní marca un nuevo mínimo histórico frente al dólar

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Teherán, 29 abr (EFE).- El rial iraní marcó este miércoles un nuevo mínimo histórico frente al dólar en medio de la tregua con Estados Unidos y una mala situación económica marcada por los despidos y una alta inflación del 71 %.

El rial llegó a cotizarse hoy a 1.800.000 por dólar en su valor histórico más bajo en el mercado libre, informaron casas de cambio a EFE.

Este dato supone una caída del 13,35 % frente al cambio de ayer y un 15 % el lunes.

El cambio oficial del banco central se situó este miércoles en 1.248.766 riales por dólar.

La agencia ISNA atribuyó la caída de la divisa iraní a un aumento de la demanda de dólares y euros, que se situó en 2.050.000 por dólar, que estaba situado en 1.835.000 el martes.

El desplome del rial se produce en medio de una alta inflación del 71 % en general y del 100 % en el sector de la alimentación, y se teme que la perdida de valor de la divisa haga aumentar aún más la inflación.

Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloque iraní del estrecho de Ormuz, uno de los resultados de la guerra.

Como consecuencia de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se han perdido al menos un millón de empleos directos y dos indirectos en el país persa y parte de la infraestructura industrial ha sido dañada en los bombardeos. EFE

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