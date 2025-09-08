The Swiss voice in the world since 1935

El riesgo país de Argentina supera los 1000 puntos tras la derrota electoral de Milei

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El riesgo país de Argentina superó los 1000 puntos este lunes, en una apertura semanal de mercados turbulenta tras la aplastante derrota que sufrió este domingo el partido del presidente Javier Milei frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Con el comienzo de las operaciones bursátiles, el riesgo país creció más de 10 % respecto a los 901 puntos del último viernes, última jornada antes de que Fuerza Patria, frente electoral del peronismo, lograra una sorprendente victoria en la provincia más poblada del país, con un 47 % de los votos frente al casi 34 % que obtuvo el partido de Milei, La Libertad Avanza.

El riesgo país es elaborado por entidades bancarias internacionales como JP Morgan para evaluar la capacidad de pago de deudas soberanas, lo que a su vez determina el costo crediticio externo para esos países.

En el último mes, el índice aumentó casi 300 puntos, desde los 733 del 8 de agosto hasta superar la frontera de 1000 este lunes.

En paralelo, el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires abrió este lunes con una fuerte caída del 12,47 %, hasta las 1.748.597,96 unidades.

También el índice general S&P BYMA abrió con un desplome del 12,38 %, para quedar en 74.466.009 puntos.

Todas las acciones abrieron este lunes en negativo y, entre las líderes, las acciones abrieron más a la baja fueron las de Banco BBVA Argentina (-17,46 %), Banco Macro (-17,07 %) y Grupo Financiero Galicia (-16,32 %).

Los títulos públicos argentinos retrocedieron hasta el 12 % en sus cotizaciones en dólares.

El peso argentino se devaluó desde las 1.355 unidades por dólar del viernes pasado hasta las 1.460 de primeras horas de este lunes, cuando se empezaron a notar en los mercados financieros los efectos de las elecciones bonaerenses.

En la plaza mayorista, el peso abrió con una pérdida de valor del 6,27 % frente al dólar, que se ofreció en el inicio de la jornada a 1.440 la unidad. EFE

