El Rin alcanza un nuevo mínimo histórico en Colonia debido a la sequía en Alemania

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El río Rin alcanzó un nuevo mínimo histórico el sábado al mediodía en Colonia, al oeste de Alemania, con 67 centímetros, es decir, dos centímetros menos que el último récord registrado en 2018, según la Autoridad de Vías Navegables (WSV).

A lo largo del día, se espera que el nivel del agua suba debido a fuertes lluvias.

Este bajo nivel de las aguas podría afectar a varios sectores clave de la primera economía europea, en particular la industria química y la siderúrgica, que dependen del río para transportar grandes cantidades de mercancías.

El Rin es el segundo río más largo de Europa occidental y central después del Danubio, y nueve países dependen de él para el agua potable, el agua dulce, la energía hidroeléctrica y el transporte fluvial.

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