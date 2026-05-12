El River de Quintero y el Rosario Central de Di María buscan las semifinales del Apertura

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Buenos Aires, 12 may (EFE).- El River Plate del colombiano Juan Fernando Quintero y el Rosario Central del experimentado Ángel Di María buscarán este miércoles las semifinales del Torneo Apertura de Argentina cuando se enfrenten al Gimnasia y Esgrima y al Racing Club, respectivamente, en dos choques que prometen emoción.

Rosario Central-Racing tendrá lugar a las 19.00 hora local (22.00 GMT) en el estadio Gigante de Arroyito de la ciudad de Rosario, mientras que River-Gimnasia comenzará a las 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves) en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El ‘Millonario’ logró atravesar los octavos de final con enorme dificultad ante San Lorenzo tras un fatídico encuentro que culminó en los penaltis, tras alcanzar River el empate 2-2 en el último minuto de la prórroga gracias a un tanto de ‘Juanfer’ Quintero, que ingresó desde el banquillo.

Con este aporte, el colombiano pugna por volver a tener protagonismo en el conjunto que comanda el extécnico del Alavés Eduardo Coudet.

El joven portero Santiago Beltrán, héroe en los penaltis ante el ‘Ciclón’ e incluido este lunes en la preselección de Argentina para el Mundial 2026, es otro de los puntos altos del conjunto rojiblanco junto a jugadores más experimentados como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos integrantes también de la convocatoria de Lionel Scaloni, y el goleador Sebastián Driussi.

Gimnasia, por su parte, llega al duelo de este miércoles tras sorprender en su visita a Vélez Sarsfield e imponerse por 0-1, con el agregado de haber disputado casi todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión del zaguero uruguayo Enzo Martínez.

Ese partido tuvo la peculiaridad de enfrentar al entrenador del ‘Fortín’, Guillermo Barros Schelotto, con sus hijos Nicolás y Bautista, ambos jugadores de Gimnasia, equipo en el que viene destacando el centrodelantero Marcelo Torres, quien suma siete goles en 2026.

Por la otra llave, el ‘Canalla’ llega envalentonado tras remontar un difícil encuentro e imponerse por 3-1 ante Independiente.

Los dirigidos por Jorge Almirón tienen como principal figura a Ángel di María, autor de un golazo ante Independiente y estrella de un conjunto en el que también brillan el delantero Alejo Véliz y el extremo colombiano Jaminton Campaz, que se perdió el choque ante el ‘Rojo’ por lesión.

Racing, por su parte, viene de dar el golpe como visitante ante Estudiantes, con un 0-1 que le permitió cortar con una racha de siete partidos consecutivos sin triunfos.

El conjunto de Gustavo Costas buscará ahora retomar el buen nivel demostrado durante los últimos dos años y aprovechar el impulso para revertir también su mal presente en la Copa Sudamericana, donde marcha tercero en su grupo por detrás del brasileño Botafogo y el venezolano Caracas.

Previo a los duelos de este miércoles, este martes se disputarán los primeros dos partidos de cuartos de final, en los que se enfrentarán Belgrano ante Unión y Argentinos Juniors contra Huracán.

Definidos los resultados del martes y miércoles, las semifinales tendrán lugar durante el fin de semana, y la gran final está prevista para el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, para dar cierre a la primera mitad del 2026 para el fútbol argentino. EFE

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