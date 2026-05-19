El rojo predomina en las bolsas del Sudeste Asiático

1 minuto

Bangkok, 19 may (EFE).- La mayoría de las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este martes en rojo, con Indonesia liderando las pérdidas, mientras Singapur fue el único mercado de la región que logró esquivar los retrocesos.

El principal indicador indonesio, el JCI de Yakarta, se dejó un marcado 3,46 % o 228,56 unidades y quedó en 6.370,68 puntos.

En Ho Chi Minh, el referencial vietnamita, el VN, se dejó un 0,78 % o 15,01 enteros, hasta topar los 1.912,93.

El PSEi filipino cerró un 0,75 % o 44,72 unidades a la baja, lo que hizo decrecer al selectivo de Manila hasta los 5.896,8 puntos.

En Kuala Lumpur, el KLCI malasio terminó casi plano, tras ceder un leve 0,04 % o 0,44 puntos y quedar en los 1.727,27.

El índice de referencia en Tailandia, el SET de Bangkok, bajó un parecido 0,07 % o 1,05 unidades, hasta las 1.516,69.

El STI del próspero Singapur, por el contrario, concluyó la jornada de negociaciones en terreno positivo, al sumar un 1,51 % o 75,59 unidades y alcanzar las 5.072,34. EFE

mca/jgb