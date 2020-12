Nueva York, Nairobi, Viena y Ginebra albergan las principales sedes de las Naciones Unidas. Para mantenerlas o para atraer nuevas, la competencia entre las ciudades anfitrionas es intensa toda vez que estas instituciones aportan influencia mundial, habilidades, redes e ingresos.

Ginebra, desde sus orígenes una ciudad global, sigue siendo un centro importante para las organizaciones internacionales, incluida la ONU. El número de instituciones, especialmente las oenegés, ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, el coronavirus y los problemas de financiación de Naciones Unidas ponen a la Ginebra internacional ante nuevos desafíos. Queda por ver si el teletrabajo introducido durante la pandemia dejará huella a largo plazo.

Ginebra ofrece muchas ventajas, pero la vida en la ciudad de Calvino es cara. La presión para transferir al menos parte de las actividades de las organizaciones presentes a lugares más baratos ha aumentado en los últimos años.

Establecerse en Ginebra, una de las ciudades más caras del mundo, sigue siendo un obstáculo importante para las organizaciones o Estados con presupuestos ajustados. “Contamos rápidamente en millones de francos suizos”, señala Julien Beauvallet, responsable del servicio de acogida de las ONG en el cantón de Ginebra (CAGI).

Las presiones financieras constituyen una gran preocupación para las organizaciones en Ginebra. La situación se ha agravado con la pandemia de coronavirus, que ha puesto a prueba los límites del sistema multilateral. Las agencias de la ONU, las organizaciones internacionales y las ONG lo han señalado durante el confinamiento. El futuro de las ONG con problemas de liquidez no está claro y dependerá en gran medida de los donativos, según el cantón.

La tendencia a largo plazo es que posiblemente las grandes agencias internacionales transfieran algunos recursos al terreno u a lugares más baratos, pero Ginebra mantiene su atractivo por otras razones.

Una de ellas es que los donantes, los responsables de tomar decisiones y los expertos ya están en la ciudad. Además de la sede europea de la ONU, en el Palacio de las Naciones, Ginebra alberga 41 organismos internacionales, 179 misiones diplomáticas, cerca de 750 organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones académicas de punta. Esto se traduce, entre otras cosas, en la celebración de más de 3 200 conferencias por año en las que convergen más de 200 000 delegados del mundo entero.

La Universidad de Ginebra alberga, por ejemplo, el proyecto Right to Truth, Truth (s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice , (Derecho a la Verdad, Verdad (es) a través de los Derechos: Impunidad de Crímenes Masivos y Justicia Transicional), financiado por el Fondo Nacional Suizo de la Investigación Científica (FNS) y que se cuestiona sobre la manera en que el derecho a la verdad es aplicable en contextos en los que la justicia penal es inaccesible.

“El mundo en el que vivimos es cada vez más interdependiente y, por lo tanto, la cooperación internacional es cada vez más necesaria. Ginebra se ha convertido en el lugar ideal para aquellos que desean participar colectivamente en la construcción de un mundo mejor”, asegura Olivier Coutau, el delegado cantonal en la Ginebra internacional.

Si bien la gobernanza de internet, la ciberseguridad, la inteligencia artificial están en el centro de la transición numérica del mundo, las autoridades suizas desarrollan diversos proyectos para acompañar estas poderosas dinámicas, tales como el Cyber Pace Institute, la Swiss Digital Initiative Foundation y la Geneve Science and Diplomacy Anticipator Foundation.

Al mismo tiempo, Suiza ha contribuido al establecimiento de una veintena de plataformas de cooperación para fortalecer los intercambios y las sinergias entre los actores de la Ginebra internacional, ya sea en los ámbitos de la salud, la paz, el desarrollo sostenible o el sector humanitario

Por su parte, la Universidad de Ginebra se ha propuesto convertir la “capital de la paz” en un centro para la práctica empresarial responsable financiando el Centro de Empresas y Derechos Humanos, el primero dedicado al diálogo y la investigación sobre los derechos humanos a nivel europeo en una escuela de Negocios.