El rostro de Gaudí dibujado en el cielo culmina la bendición de la Torre de Jesús

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Barcelona, 10 jun (EFE).- Con el rostro de Antonio Gaudí dibujado en el cielo de Barcelona en un espectáculo de luces y drones ha culminado esta noche de miércoles la ceremonia en la que el papa León XIV ha bendecido la Torre de Jesucristo el día exacto en el que se cumplen 100 años de la muerte del arquitecto, el 10 de junio de 1926.

Mientras el público aplaudía enérgicamente, la cara de Gaudí se ha girado mirando hacia la cruz que corona el pináculo -que alcanza los 172,5 metros y convierte la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo- antes de empezar a desaparecer en el cielo oscuro de la noche barcelonesa y dar paso a una célebre frase del arquitecto escrita en catalán: «Primero el amor, después la técnica».

El espectáculo de luces ha comenzado tras la bendición de la torre. Un coro de niños cantando con lámparas ha ido saliendo desde el interior del templo al tiempo que se iluminaban intermitentemente las lámparas que también portaban los 4.000 asistentes congregados en el exterior.

Con música de fondo interpretada por una orquesta desde el interior de la Sagrada Familia, se han ido encendiendo las diferentes partes de la fachada del Nacimiento y del resto de la Basílica de forma paulatina, para culminar con el encendido total del templo y el rostro de Gaudí dibujado por drones en el cielo.

El espectáculo de drones, creación de Igor Studio, el espacio fundado por Igor Cortadellas especializado en proyectos integrales en los ámbitos del audiovisual y de la comunicación cultural, ha culminado con un castillo de fuegos artificiales y una atronadora ovación.

Acompañado por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y en presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, León XIV ha descubierto en la fachada del Nacimiento una placa conmemorativa de esta visita.

Se unen a otras dos que recuerdan las anteriores visitas papales: una situada en el portal de la Esperanza de la fachada del Nacimiento, que rememora la visita de Juan Pablo II, en 1982, y otra en el interior que conmemora la dedicación de la Basílica por Benedicto XVI, en 2010. EFE

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