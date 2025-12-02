El rublo alcanza su cotización más alta en más de dos años y medio

Moscú, 2 dic (EFE).- El rublo alcanzó hoy a su valor máximo respecto al dólar desde el 14 mayo de 2023, según el Banco Central de Rusia (BCR).

La moneda nacional rusa cotizó hace dos años y medio a 77,20 rublos por un dólar, cuando hoy el BCR lo colocó en 77,46 rublos por dólar (un 0,31 % más que la víspera) y 89,85 rublos por euro (+ 0,55 %).

El rublo ha mostrado durante las últimas semanas una tendencia al fortalecimiento pese a la entrada en vigor el pasado 21 de noviembre de las sanciones estadounidenses contra sus principales empresas petroleras, Rosneft y Lukoil.

Este mismo martes, el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov, vinculó el fortalecimiento del rublo a la balanza comercial positiva debido a las sanciones de Occidente que frenan las importaciones y han obligado a Rusia a sustituirlas.

El portal especializado BKS Express sostuvo que en Rusia tiene lugar una «oferta excesiva de divisas extranjeros» y junto a la insuficiente demanda de estas «propicia el paulatino fortalecimiento del rublo».

«De momento no se observan indicios de que este desequilibrio se corrija y se frene el fortalecimiento del rublo», señaló.

Según economistas citados por medios rusos, el rublo mantiene su tendencia al alza también debido a las expectativas positivas respecto al posible fin de la guerra en Ucrania, en momentos en que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se encuentra en Rusia para negociar el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

Además, estimaron que el rublo podría verse impulsado por la negativa del Banco Central Europeo a respaldar un préstamo de 140.000 millones de euros de la UE a Ucrania con la garantía de los activos rusos congelados desde 2022 en territorio de la Unión Europea. EFE

