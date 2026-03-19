El rublo vive su mayor caída en casi un año pese al alza de los precios del petróleo

1 minuto

(Corrige que el rublo cae, no sube)

Moscú, 19 mar (EFE).- El rublo vivió hoy su mayor caída en casi un año pese al alza de los precios del petróleo, que han permitido a las arcas rusas embolsarse miles de millones de dólares desde que comenzó la guerra en Irán.

La moneda rusa cayó este jueves 1,71 puntos hasta alcanzar los 84,83 rublos respecto al dólar, según el Banco Central de Rusia.

En la misma línea, en la Bolsa de Moscú el rublo llegó a superar las 87 unidades, un 4,2 % más que en la jornada anterior, aunque con el paso de horas se apreció.

Esas cifras no se veían desde abril de 2025, fecha desde la que la moneda nacional no dejó de crecer con la excepción de un pequeño paréntesis en agosto-septiembre.

En las últimas semanas la divisa rusa había crecido hasta los 76 rublos frente a la moneda estadounidense, su nivel más alto desde principios de 2023.

El motivo puede ser, según los analistas, la decisión del Ministerio de Finanzas de Rusia de suspender las ventas de divisas.

Algunos analistas apuntan que las arcas rusas se están beneficiando tanto de la guerra en Oriente Medio como del levantamiento parcial de las sanciones de EE.UU. a la importación del crudo ruso en tránsito.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que Moscú está interesado en que continúen las acciones militares en torno a Irán, ya que ha ganado ya 10.000 millones de dólares en exportaciones de hidrocarburos en solo unas pocas semanas. EFE

mos/lss