El rugby femenino, un deporte que ilumina cada vez más a México

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Ciudad de México, 8 jun (EFE).- El rugby femenino vivió una jornada de impulso en el Deportivo Alfredo Harp Helú de la UNAM, en la Ciudad de México, donde la Federación Mexicana de Rugby presentó el nuevo uniforme de la selección que posteriormente venció a Trinidad y Tobago.

Además, en ese mismo recinto, seis equipos femeninos universitarios del país disputaron el Interuniversitario COX 2026, una jornada en la que Panteras UAM se quedó con el título tras vencer a Búfalas UNAM, en una final que sirvió de antesala al partido internacional.

Para la directora de Comunicación y Responsabilidad Social de COX, Paola Martínez Castro, este respaldo al rugby femenino es la continuidad de un compromiso iniciado en 2024 con Destella, el programa social creado para impulsar el desarrollo de este deporte entre mujeres.

«Darle visibilidad a este deporte y a las mujeres que se dedican a él. Eso ha permitido inspirar a jóvenes y a niñas a saber que sí se puede, y que esta también es una vía para crecer y desarrollarse dentro y fuera de la cancha», dijo a EFE.

Este impulso coincide con un momento de expansión global del rugby femenino que, de acuerdo con el informe ‘Women’s Rugby: A Blueprint for Growth’, de World Rugby, el 49 % de las personas que hoy se declaran aficionadas al rugby femenino empezó a seguirlo en los últimos dos años.

Una camiseta que abre camino

El momento más simbólico llegó con la entrega del nuevo jersey de la selección mexicana femenina, una camiseta blanca con detalles verdes, el logo de COX al frente y la serpiente de la Federación Mexicana de Rugby como emblema de identidad.

“Portar la camiseta de la selección no es solo representar a un equipo, a un país; conlleva una gran responsabilidad. Y no solo eso, sino que además abre camino a muchas mujeres, a niñas, a jóvenes que tienen un sueño y que saben que pueden llegar hasta aquí”, expresó Martínez Castro durante el acto inaugural.

En ese sentido, subrayó que la relación entre el deporte y la compañía no es arbitraria, pues existen valores compartidos como “el trabajo en equipo, el respeto, la disciplina” y la idea de “siempre empujar para ir más allá”.

Asimismo, para la seleccionada mexicana María Pruijn, el uniforme concentra una historia de esfuerzo: “El uniforme siempre lo decimos: nunca sabes si es tu primera vez y también tu última, o si aunque te lo hayas puesto diez veces, esta nueva vez va a ser la última. Entonces, cada vez debe ser sumamente especial”.

La jugadora recordó que varias integrantes de la selección llevan más de una década buscando espacios para un deporte que por años creció con pocos recursos.

“Llevamos años y años, compañeras y yo, jugando más de diez años, buscando nuevas oportunidades, que el rugby se conozca, y tener algo tan grande es increíble; se siente como un premio”, añadió.

Minutos después, México estrenó esa camiseta con una victoria por 29-17 frente a Trinidad y Tobago, un resultado que coronó la jornada con una idea: el rugby femenino no solo busca más jugadoras, sino también más público, más conversación y más futuro.

“Yo creo que lo más importante es que la gente conozca que es un deporte entretenidísimo de ver y que literalmente la gente quiera ir a los juegos”, concluyó Pruijn.

De la universidad al alto rendimiento

El presidente de la Federación Mexicana de Rugby, Pablo Septién, afirmó que alianzas como la que se genera con COX permiten fortalecer todo el ecosistema.

“Lo que tenemos que hacer es incrementar todo lo que es la participación del rugby femenino, desde el plano comunitario hasta el alto rendimiento”, dijo a EFE.

El dirigente admitió que todavía uno de los principales retos es que más personas conozcan el deporte, entiendan sus valores y superen los prejuicios.

“Dependemos muchísimo del voluntariado, pero para competir a nivel internacional y tener entrenadores en distintos lugares se tienen que ir creando esos apoyos para que realmente se pueda hacer una preparación consistente”, concluyó Septién. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de COX para la difusión de este contenido.