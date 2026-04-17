El S&P 500 supera por primera vez los 7.100 puntos tras la reapertura de Ormuz

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Nueva York, 17 abr (EFE).- Wall Street cerró este viernes en verde y el S&P 500 superó por primera vez los 7.100 puntos, después de que Irán anunciara hoy la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos.

Al término de la sesión, el S&P 500 subió un 1,2 %, hasta 7.126 puntos; el Dow Jones de Industriales ganó un 1,8 %, hasta 49.447 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,5 %, hasta 24.468 enteros. EFE

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