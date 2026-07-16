El sable de luz de Luke Skywalker en ‘El imperio contraataca’, vendido por 3,75 millones

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Nueva York, 16 jul (EFE).- El sable de luz de Luke Skywalker en la película ‘Star Wars: Episodio V, El Imperio Contraataca’ (1980) se vendió en una subasta en Dallas (Texas, EE.UU.) por 3,75 millones de dólares y se ha convertido en el objeto más caro usado en la saga.

Según informó este jueves The Hollywood Reporter, la espada que blandió el actor Mark Hamill en el papel del famoso jedi contra Darth Vader, antes de que este le revelara que era su padre, fue ofrecida inicialmente por 1 millón en la casa Heritage Auctions.

Un ejecutivo de la entidad, Joe Maddalena, recordó en un comunicado que el objeto es clave en el «clímax » de la saga, que «produjo uno de los momentos más inolvidables de la historia del cine», por lo que los interesados «competían por una pieza genuina de la mitología moderna».

Hasta ahora, el objeto más caro era un modelo a escala de una nave usado en la saga en la primera película de ‘Stars Wars’, de 1977, que se vendió por 3,1 millones en 2023, aunque hay otra categoría de subasta que ostenta precios más altos: la del arte.

En ese sentido, ostenta el récord para una obra de arte, de 3,875 millones, un póster de Tom Jung para promocionar aquella primera cinta, en la que se ve a Luke Skywalker y la Princesa Leia en un lado con Darth Vader de fondo en medio de una escena épica.

La subasta del sable de luz forma parte de una venta de objetos de Hollywood que dura hasta mañana viernes, y que ha recaudado de momento más de 10 millones de dólares. EFE

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