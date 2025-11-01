El sabor a España en pleno centro de Ereván

1 minuto

Ereván, 1 nov (EFE).- Los locales de cocina caucásica tienen un nuevo competidor en Ereván. Es el restaurante español Olé, situado en la céntrica avenida de Mashtots de la capital armenia.

«Traigo sabores mediterráneos y un poco atlánticos», comenta con una sonrisa el chef Antonio Carballo, oriundo de Cádiz.

Enseguida agrega que también experimenta mucho con la comida canaria, ya que pasó en esas tierras una parte muy prolífica de su carrera laboral.

Carballo dice que no le costó gran trabajo diseñar el menú, porque aterrizó en Ereván después de capitanear restaurantes españoles en varios países de Europa.

Eso sí, reconoce que algunos platos hay que adaptarlos a los gustos del cliente local, ya que el paladar de los armenios tiene sus particularidades.

Uno de los platos más preferidos por los lugareños es la paella, cuenta.

«Toda persona que viene a comer, prueba paella», asegura y agrega que en el local sirven seis tipos diferentes del plato.

El dueño armenio del establecimiento ha decorado el restaurante con imágenes y objetos destinados a recrear un ambiente español mientras dura la experiencia gastronómica.

«Aquí hablamos español, armenio, ruso e inglés», comenta, por su parte, un dicharachero camarero cubano, mientras atiende una de las mesas.

Abierto en agosto de este año el local ya se ha convertido en uno de los favoritos de la pequeña comunidad hispana del país caucásico y atrae a cada vez más armenios y turistas extranjeros hasta agotar las reservas los fines de semana.EFE

aj/jgb

(foto)