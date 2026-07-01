El salario mínimo en Uruguay aumenta un 3,3 % y ronda los 630 dólares

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Montevideo, 1 jul (EFE).- Este 1 de julio aumentó un 3,3 % el salario mínimo nacional en Uruguay, alcanzando los 25.383 pesos (unos 630 dólares).

El Gobierno de Uruguay decretó el pasado diciembre que en 2026 el salario mínimo aumentaría un 7,54 %, pero que las subas se implementarían en dos períodos.

«Se entiende oportuno y conveniente otorgar un aumento del Salario Mínimo Nacional equivalente al 7,54 % (siete con cincuenta y cuatro por ciento) total anual a otorgarse en dos períodos del año, el primero de 4,1 % (cuatro con uno por ciento) a partir del 1o de enero de 2026 y el segundo de 3,3 % (tres con tres por ciento) a otorgarse a partir del 1o de julio de 2026», indica el decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi.

El pasado 1 de enero, el salario mínimo aumentó un 4,1 %, fijándose en 24.572 pesos (unos 612 dólares) y este miércoles entró en vigencia la segunda parte del ajuste.

Cuando el Gobierno tomó esta decisión, la titular de la Dirección Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, aclaró que el salario mínimo sirve como «una referencia» y que en los consejos de salarios las distintas ramas de actividad negociarían aumentos por encima de este mínimo.

En mayo, la variación mensual del índice medio de salarios fue del 0,07 % y en los primeros cinco meses del año los salarios aumentaron 3,83 %, según un informe estadístico del Instituto Nacional de Estadística publicado este martes y difundido por Presidencia de la República.

«El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el índice medio de salarios aumentó 1,29 % más que la inflación, computada entre mayo de 2025 y el mismo mes de este año. Además, la variación de este indicador entre enero y mayo de 2026 es 0,85% superior a la inflación», destacó el Poder Ejecutivo. EFE

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