El saldo de muertos en las protestas en Irán asciende ya a 51, según ONG

2 minutos

Berlín, 9 ene (EFE).- Al menos 51 personas han muerto ya en Irán como resultado de las protestas antigubernamentales que sacuden el país y que el jueves fueron más intensas que en días anteriores, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

De entre los muertos, al menos nueve eran menores de edad, mientras que cientos de personas han resultado heridas en los primeros 13 días de manifestaciones.

La ONG con sede en Noruega señaló que hay informaciones y vídeos que apuntan a que el número de muertos podría ser mucho más elevado, pero que sólo ha contabilizado los casos que ha podido verificar directamente o que han sido comprobadas por dos fuentes independientes.

El número de detenidos, por otro lado, supera ya los 2.200, de acuerdo con sus fuentes.

El jueves fue testigo de las protestas y huelgas más extensas hasta la fecha, informó IHRNGO, al unirse ciudades como Tabriz, Urmia y Ardabil, mientras que a las 22:00 de la noche hora local se interrumpió el acceso a internet en todo el país.

Esto incrementa el riesgo de una represión intensificada y de que las fuerzas de seguridad maten a un mayor número de manifestantes, advirtió la organización.

«La restricción del acceso a internet a nivel nacional recuerda a la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019, cuando varios cientos de manifestantes murieron», declaró el director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam.

«Durante los últimos 13 días, la extensión del uso de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes se ha ido incrementando y el riesgo de una violencia intensificada y de la matanza a gran escala de manifestantes tras la restricción del acceso a internet es muy serio», agregó.EFE

