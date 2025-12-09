El Salvador: Mandos militares serán juzgados por matanza de 1.000 campesinos en 1981

San Salvador, 9 dic (EFE).- El proceso penal contra una docena de mandos militares salvadoreños acusados por la masacre de más de 1.000 campesinos en diciembre de 1981, ha sido elevado a juicio, informó este martes la organización de derechos humanos Cristosal.

El juicio, según la ONG, se llevará a cabo contra el exministro de Defensa salvadoreño Guillermo García -señalado como máximo responsable- y doce oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.

Se les acusa de los delitos de asesinato, intento de asesinato, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual «se exterminó» a más de 1.000 civiles en la remota localidad de El Mozote, recordó Critosal en un comunicado. EFE

