El Salvador aplica un reglamento de cortesía en escuelas públicas para «fomentar respeto»

San Salvador, 1 sep (EFE).- Dar los buenos días o las buenas tardes, decir por favor y gracias, son expresiones que los estudiantes de las escuelas públicas de El Salvador deben aplicar desde este lunes como parte de un reglamento de cortesía propuesto por la ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, para «fomentar el respeto».

Con el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar «fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo», según señaló la ministra en un mensaje en X.

Los estudiantes eran esperados en las entradas de las escuelas por maestros para verificar el cumplimiento del reglamento y también para revisar el cabello y la vestimenta de los alumnos, como parte de otra disposición de Trigueros.

Las escuelas públicas implementan un estricto control que incluye revisar que los estudiantes visten un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de «orden y disciplina» impulsada, como una de sus primeras acciones, por la ministra Trigueros.

La implementación del reglamento ha sido aceptada por el sistema educativo público salvadoreño, por padres y madres de familia, aunque el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) asegura que estas medidas «no son novedosas», ya que las escuelas cuentan con un reglamento interno donde estos, y otros lineamientos, están establecidos.

William Lemus, director académico del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (ITEXSAL), en una declaración compartida con EFE, dijo estar a favor de la medidas de disciplina y respeto, pues aseguró que padres de familia también están de acuerdo y que la «receptividad de los estudiantes ha sido muy buena».

«Ya era hora que se impulsara, desde el Ministerio de Educación, el cumplimento de las normas elementales de cortesía. Que los jóvenes saluden, que pidan las cosas por favor y que den las gracias, son normas elementales que favorecen la convivencia», indicó.

A la vez que recordó que «la escuela complementa lo que se hace en casa, sin embargo, si la familia no lo hace, la escuela está obligada a hacerlo».

Según el Reglamento de Cortesía, la omisión de lo mandado equivaldrá a entre 1 y 15 «deméritos» que contemplan, entre otras acciones, suspensión del año escolar y de ‘privilegios escolares’.

«Lunes Cívicos»

La ministra de Educación también giró instrucciones para que todos los lunes, a partir de hoy, en las escuelas públicas se llevan a cabo actos cívicos en los que los estudiantes deben entonar las notas del himno nacional de El Salvador.

«A partir del 1 de septiembre, estudiantes y docentes iniciarán la jornada con actividades que fortalecerán nuestra identidad nacional», publicó la capitana en X.

La instrucción contempla formación en orden y disciplina, ingreso del Pabellón Nacional, entonar el himno nacional, recitar la oración a la bandera, ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre del país o un hecho histórico relevante y el retiro del Pabellón Nacional.

El Salvador conmemora el próximo 15 de septiembre el 204 aniversario de la independencia centroamericana de España. EFE

