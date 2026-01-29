El Salvador aumenta sus reservas de oro con una compra de 50 millones de dólares

San Salvador, 29 ene (EFE).- El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador anunció este jueves la compra de 9.298 onzas troy de oro por un valor de 50 millones de dólares, lo que incrementa la reserva de este metal en más de un 16 %.

«El Banco Central de Reserva realizó una nueva adquisición de 9.298 onzas troy de oro en los mercados internacionales, como parte de una estrategia de incremento en las tenencias de este metal», indicó el referido banco en un comunicado de prensa divulgado en redes sociales.

La institución financiera apuntó que, entre septiembre de 2025 a enero de 2026, «El Salvador ha comprado un total de 23.297 onzas troy de oro (…) incrementando sus tenencias de oro de 58.105 a 67.403 onzas (un 16 %)», con un valor total estimado de «360 millones de dólares».

Explicó que «la compra de este metal es la segunda que realiza el Banco Central desde el año 1990» y que «refleja el compromiso en fortalecer el patrimonio de El Salvador y asegura contar con reservas diversificadas, seguras y de largo plazo».

Agregó que «el oro es un activo de valor estratégico, que contribuye a respaldar la solidez financiera de El Salvador en largo plazo, proteger la economía frente a cambios estructurales en los mercados internacionales, y garantizar mayor estabilidad y confianza para la población e inversionistas».

En los últimos años, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha apostado por la compra de bitcóin como «reserva estratégica» y, según el Ejecutivo, posee más de 7.547 monedas de bitcóin con un valor de más de 637 millones de dólares. EFE

