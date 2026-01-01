El Salvador cerró el 2025 con 1.238 muertes en accidentes, un 5 % menos que 2024

1 minuto

San Salvador, 1 ene (EFE).- El Salvador cerró el 2025 con 1.238 personas fallecidas en accidentes de tránsito, un 5 % menos que en el 2024, mientras que la cifra de lesionados se elevó un 11 %, de acuerdo con cifras publicadas este jueves.

De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 65 muertes menos frente a las 1.303 de 2024.

Las cifras señalan que se produjeron 13.285 lesionados, 1.331 más que los 11.954 registrados en todo 2024, equivalente a un aumento del 11 %.

En total, los accidentes viales en el año sumaron 22.265, un 10 % más que los 20.301 de 2024.

El informe indica que la distracción al conducir fue la principal causa de muertes en accidentes de tráfico, con 441 casos, le sigue la velocidad excesiva, con 250 muertes, y la invasión del carril contrario, con 178 fallecidos.

Del total de personas fallecidas en estos accidentes viales, 499 fueron peatones, 498 motociclistas y 35 ciclistas.

El Salvador cerró 2024 con 20.301 percances viales, 11.954 lesionados y 1.303 muertes, un 3,7 % más que las registradas en 2023. EFE

hs/gf/jrh