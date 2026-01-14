El Salvador condena a ocho extranjeros por tráfico de cocaína con valor de 38,9 millones

2 minutos

San Salvador, 14 ene (EFE).- La Justicia de El Salvador condenó a ocho extranjeros a penas de 14 y 17 años de prisión por tráfico, posesión y tenencia de droga, valorada en más de 38,9 millones de dólares, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de una sentencia contra dos ciudadanos ecuatorianos y seis mexicanos, quienes transportaban un cargamento de 1.550 kilogramos de cocaína, indicó la FGR.

El operativo de localización, captura e incautación tuvo lugar en julio de 2024, cuando elementos de la Marina Nacional interceptaron en aguas del Pacífico salvadoreño, específicamente al sur del estero Jaltepeque, en la central localidad de San Luis la Herradura, tres embarcaciones en las que se movilizaba la droga.

Los extranjeros procesados y condenados fueron identificados como los ecuatorianos Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas, y los mexicanos Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, las que fueron incautadas con un valor de más de 618,7 millones de dólares.

De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En el 2024 fueron incautados más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.

Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares. EFE

