El Salvador decreta alerta por posibles inundaciones a causa de las lluvias

2 minutos

San Salvador, 21 ago (EFE).- La Dirección General de Protección Civil decretó este jueves alerta verde o de prevención para El Salvador por la posibilidad de inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos debido al paso de una vaguada y de tormentas «moderadas a fuertes».

Protección Civil solicitó «la atención inmediata durante los períodos de lluvias en el territorio» y recordó que «las lluvias de los días anteriores han ocasionado emergencias considerables que requieren atención inmediata».

La entidad gubernamental recomendó a navegantes y a pescadores «evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades.

Una fuerte lluvia que cayó en gran parte de El Salvador la noche del pasado 15 de agosto y la madrugada del día 16 dejó daños en al menos 130 viviendas y provocó inundaciones en diferentes zonas del país, sin generar víctimas o fallecidos.

La zona más afectada fue la comunidad Tutunichapa, cercana al Centro Histórico de San Salvador, donde un muro que dividía una quebrada con las viviendas colapsó, ocasionando inundaciones en más de 100 de estas.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de diferentes zonas inundadas, como en un centro comercial, en un supermercado y en algunas calles de San Salvador.

En cada invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierra y las inundaciones por el desbordamiento de ríos.

Históricamente, El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan fallecidos en cada época lluviosa, entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998) y las lluvias de noviembre de 2009.

Mitch dejó a su paso 240 fallecidos y 84.005 damnificados, mientras que las tormentas del 7 y 8 de noviembre de 2009 dejaron 199 fallecidos. EFE

