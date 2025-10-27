El Salvador deja sin efecto alerta de vigilancia por influencia «indirecta» de Melissa

San Salvador, 27 oct (EFE).- La Dirección General de Protección Civil informó este lunes de que deja sin efecto la alerta verde (monitoreo y vigilancia), emitida el 22 de octubre, por la influencia «indirecta» en El Salvador del huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe.

En algunas zonas del país centroamericano se registraron lluvias asociadas a la influencia de Melissa y por la presencia de vaguadas en la región, sin que causaran daños materiales o víctimas.

Protección Civil explicó, en un comunicado, que «a partir de este lunes se espera el primer ingreso de vientos norte, que se mantendrán la mayor parte de la semana», y «se descarta la influencia de la tormenta tropical Melissa».

«En El Salvador se prevé que los vientos nortes sean moderados y, ocasionalmente, fuertes en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento con intensidades promedio entre 9 y 18 kilómetros por hora con ráfagas ocasionales superiores a 40 kilómetros por hora, siendo más notables en zonas altas, las cuales podrían intensificarse los últimos días de la semana», apuntó.

Melissa se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes «como un huracán de gran potencia», según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El huracán, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios se quedaron sin agua.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, causando dos muertos en Carolina del Norte. EFE

