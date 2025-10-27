El Salvador deja sin efecto la alerta de vigilancia por influencia «indirecta» de Melissa

San Salvador, 27 oct (EFE).- La Dirección General de Protección Civil de El Salvador informó este lunes que deja sin efecto la alerta verde (monitoreo y vigilancia), emitida el pasado 22 de octubre, por la influencia «indirecta» en el país centroamericano del huracán Melissa, que avanza por el mar Caribe.

En algunas zonas de El Salvador se registraron lluvias asociadas a la influencia de Melissa y por la presencia de vaguadas en la región, sin que causaran daños materiales o víctimas.

Protección Civil explicó, en un comunicado, que «a partir de este lunes se espera el primer ingreso de vientos nortes, que se mantendrán la mayor parte de la semana» y «se descarta la influencia de la tormenta tropical Melissa».

«En El Salvador se prevé que los vientos nortes sean moderados y, ocasionalmente, fuertes en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento; con intensidades promedio entre 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales superiores a 40 kilómetros por hora, siendo más notables en zonas altas, las cuales podrían intensificarse los últimos días de la semana», apuntó la institución.

Melissa se encuentra unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes «como un huracán de gran potencia», según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El huracán, que actualmente avanza a unos seis kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios están sin suministro de agua.

Con Melissa, ya son trece los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda y Melissa, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo. Chantal ha sido la única que ha tocado tierra en EE.UU., donde dejó -en julio- dos muertos en Carolina del Norte. EFE

