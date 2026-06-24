El Salvador eleva a 23 los casos de sarampión, todos importados

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San Salvador, 24 jun (EFE).- Cuatro casos más de sarampión se registraron en El Salvador entre finales de mayo y los primeros días de junio de este año, lo que eleva a 23 los contagios en el país, todos de origen importado, según los datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) actualizados este miércoles.

Las estadísticas del boletín epidemiológico de la cartera de Salud indican que los cuatro nuevos casos se reportaron entre la semana 20 y 23 de 2026, es decir, desde mediados de mayo a inicios de junio.

Las autoridades de Salud continúan descartando la transmisión dentro del país, donde no se han registrado contagios locales desde hace 30 años.

Fue el pasado 9 de abril cuando el titular de Salud, Francisco Alabi, confirmó once casos de la enfermedad de origen importados, lo que quiere decir que los sucedieron «en otros sitios» y «no dentro del territorio», según dijo en ese momento el funcionario.

Desde entonces, Alabi ha sostenido que El Salvador «sigue siendo un país que no tiene transmisión local» de sarampión y no se ha brindado detalles sobre los casos, aunque al confirmar los 11 casos el ministro señaló que la mayoría se trataba de contagios que sucedieron en Guatemala y uno en México.

El Salvador comenzó el 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, la que aún sigue vigente y con la que se busca prevenir los contagios locales.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 17 países y territorios de América se han confirmado 21.431 casos y 31 muertes entre la semana epidemiológica 1 y la 21, que finalizó el pasado 30 de mayo, cifras que representan un aumento del 234 % en comparación con el mismo periodo del 2025.

México (11.184), Guatemala (6.655), Estados Unidos (1.983) y Canadá (1.042) representaron la mayoría (97 %) de los casos confirmados, de acuerdo con el organismo continental. EFE

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