El Salvador eleva en más de 31 % sus reservas de oro con compra de 50 millones de dólares

2 minutos

San Salvador, 4 sep (EFE).- El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador anunció este jueves la compra de 13.999 onzas troy de oro por un valor de 50 millones de dólares, lo que incrementa la reserva de este metal en más de un 31 %.

«El Banco Central de Reserva incrementó sus tenencias de oro al adquirir 13.999 onzas troy de oro en los mercados internacionales, como parte de una estrategia de mediano y largo plazo orientada a la diversificación y fortalecimiento de sus reservas internacionales», indicó en un comunicado de prensa divulgado en redes sociales.

La institución financiera apuntó que, con esta adquisición, «El Salvador pasa de una tenencia en oro de 44.106 onzas troy a 58.105 onzas troy, con un valor total estimado en 207,4 millones de dólares», un 31,8 % de incremento, según los datos compartidos.

Explicó que «la compra de este metal es la primera que realiza el Banco Central desde el año 1990» y que «esta adquisición es un posicionamiento de largo plazo partiendo de un equilibrio prudencial en la composición de los activos que conforman las Reservas Internacionales».

De acuerdo con la base de datos del BCR, las reservas internacionales netas de El Salvador suman 4.678,77 millones de dólares a julio de 2025, frente a los 3.036,98 registrados en el mismo mes de 2024.

En los últimos años, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha apostado por la compra de bitcóin como «reserva estratégica» y, según el Ejecutivo, posee más de 6.283 monedas de bitcóin con un valor superior a los 700 millones de dólares. EFE

hs/sa/adl/rrt