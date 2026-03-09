El Salvador eleva reservas de bitcoín a 7.585, pero valor cae 142 millones respecto a 2025

San Salvador, 9 mar (EFE).- El Salvador elevó este lunes sus reservas de bitcóin a 7.585,37 monedas, valoradas en más de 515 millones de dólares (444,60 millones de euros), lo que indica una caída del valor de más de 142 millones de dólares respecto al monto alcanzado a finales de 2025, de acuerdo con información oficial.

La gubernamental Oficina de Bitcóin confirmó en X la compra de una moneda más de este criptoactivo, como parte de una política de compra diaria, con lo que el acumulado es superior en 67 bitcoines, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025.

Pese al incremento del volumen, el valor actual es inferior en 142,62 millones de dólares, pasando de 658,15 millones el último día del 2025 a 515,53 millones, una caída del 21,6 %.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversores de este activo digital.

El bitcóin acabó 2025 con una caída del 6 % de su valor y por encima de 88.000 dólares, lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre de ese año por arriba de los 126.000 dólares.

Este lunes, el bitcóin subía el 2,6 % y se cambiaba a 68.969,7 dólares, respecto a la jornada anterior. Sin embargo, estas cifras son inferiores respecto a su máximo alcanzado en octubre de 2025, en los 126.186 dólares. EFE

