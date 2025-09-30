El Salvador emite alerta de vigilancia por aproximación de onda tropical a Centroamérica

The Swiss voice in the world since 1935
San Salvador, 30 sep (EFE).- La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta amarilla (vigilancia) este martes por la aproximación de una onda tropical en Centroamérica, lo que podría generar lluvias al final de la semana, según publicó la entidad en su portal oficial.

De acuerdo con Protección Civil, la llamada Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) «se encuentra posicionada frente a la costa pacífica de Centroamérica» y «una onda tropical se aproxima a Centroamérica».

«Estos sistemas estarán generando un incremento de la nubosidad durante este fin de semana y la próxima semana, favoreciendo el aumento de lluvias y tormentas de moderadas a fuertes en todo el territorio nacional, con énfasis en la zona costera, la cordillera volcánica, la cadena montañosa norte y la zona oriental”, indicó la fuente.

Además apuntó que se «prevé una probabilidad alta de caída de ramas, árboles y otros elementos expuestos al viento y a la humedad del suelo».

«También, se considera una muy alta probabilidad de inundaciones urbanas, crecidas súbitas y desbordamientos de ríos en diversas zonas del país» y «se observa una probabilidad alta de deslizamientos en la franja montañosa del norte, cordilleras costeras y la cadena volcánica», añadió.

Protección Civil llamó a la población a «desplazarse con precaución por el territorio, evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se genere durante las lluvias o tormentas y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre».

También advirtió que se deberá tener precaución por «oleaje más rápido y alto, que incrementará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente».

Además, recomendó a la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva «evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades». EFE

