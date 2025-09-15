The Swiss voice in the world since 1935

El Salvador es el país con «deterioro más rápido» de la democracia en América Latina, según un informe

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
3 minutos

El Salvador es el país de América Latina y el Caribe que enfrenta el «deterioro más rápido» de la democracia en los últimos años, según un informe de un ente intergubernamental divulgado este viernes.

«El Salvador es el país que ha tenido un deterioro más rápido en materia de indicadores democráticos en la última década en la región», dijo a la AFP Marcela Ríos, directora regional de IDEA Internacional.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele gobierna desde 2022 con un régimen de excepción destinado, según el gobierno, a combatir a las pandillas. La norma, que permite arrestos sin orden judicial, es criticada por organizaciones de derechos humanos.

El 31 de julio, el Congreso salvadoreño, controlado por Bukele, aprobó la reelección indefinida para permitir la continuidad del mandatario, quien goza de alta popularidad por su «guerra» antipandillas.

El Salvador «es un caso de preocupación porque muestra que incluso democracias electorales que funcionan de manera regular y estable pueden tener un deterioro sistemáticamente rápido», agregó Ríos, exministra de Justicia de Chile, tras presentar en Panamá el capítulo regional de un informe global divulgado el jueves en Estocolmo.

El informe regional analiza en 27 países indicadores de libertad de prensa, participación política, estado de derecho e igualdad social.

En el Salvador ha habido «una fuerte caída en las libertades» y «un deterioro» del estado de derecho y la independencia judicial, indicó Ríos.

Además, también se han hecho «trampas», como en otros países, «para consolidar regímenes autoritarios a través de las reelecciones indefinidas».

«El modelo Bukele no ha estado exento de costos devastadores. El Salvador tiene actualmente la tasa más alta de personas encarceladas del mundo», con 85.000 reclusos entre seis millones de habitantes, entre ellos, miles de menores de edad, señala el reporte.

Además, figura entre los casos «más graves» en pérdida de la independencia de la justicia, junto a Afganistán, Chad, Birmania y Túnez.

Incluso, son «comunes» la «tortura, las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia y el abuso e intimidación policial», añade el reporte.

IDEA destaca que en los últimos cinco años la región ha vivido retrocesos democráticos por elecciones no creíbles, nula separación de poderes o violaciones de derechos humanos. 

Nicaragua y Venezuela «llevan bastante tiempo como regímenes autoritarios» y en Haití «no se encuentran prácticamente ninguno de los requisitos básicos de un sistema democrático» por un «colapso generalizado de las instituciones», dijo Ríos.

«Brasil, en América Latina y a nivel global, junto con Colombia, son dos de los países que han tenido las mayores mejorías en materia democrática», añadió.

jjr/fj/mr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR