El Salvador ha incautado 73 toneladas de droga durante la gestión de Bukele, dice Gobierno

San Salvador, 15 oct (EFE).- Un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares, dijo este miércoles el Gabinete de Seguridad del Gobierno salvadoreño en un comunicado compartido a la prensa.

Dicho gabinete, que no especificó el tipo de droga que ha sido decomisada, destacó que entre el 2024 y lo que va del 2025 se han incautado 39 toneladas de droga, valoradas en 977 millones de dólares.

Recientemente, la Marina Nacional de El Salvador interceptó en aguas del Pacífico una embarcación conducida por tres ecuatorianos que trasladaban 1.795 kilogramos de cocaína avaluados por 44,8 millones de dólares (unos 38,2 millones de euros), así lo informó en un mensaje en X el presidente Bukele.

La embarcación, de acuerdo con una imagen compartida por Bukele, fue localizada a 1.150 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, situado entre los departamentos centrales de San Vicente y La Paz.

Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas «corresponden a cocaína», dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino. EFE

