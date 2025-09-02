The Swiss voice in the world since 1935

El Salvador llega a Guatemala a tres días del duelo eliminatorio para el Mundial 2026

Ciudad de Guatemala, 1 sep (EFE).- La selección de fútbol de El Salvador llegó este lunes a Guatemala para prepararse de cara al partido que la enfrentará el próximo jueves contra el combinado local por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El seleccionado que dirige el entrenador colombiano Hernán Gómez arribó al país vecino vía terrestre, a tres días del encuentro programado para el 4 de septiembre.

Sin brindar declaraciones, el seleccionado salvadoreño se instaló en el hotel donde mantendrá su concentración, ubicado en una zona turística y residencial al este de Ciudad de Guatemala.

El encuentro del jueves significa el debut de ambos países en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, como parte del grupo A, que comparten con Panamá y Haití.

El primer lugar del grupo avanzará directamente a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que el segundo puesto accederá a una repesca.

La delegación salvadoreña partió desde San Salvador por carretera y, tras un trayecto sin contratiempos, se enfoca ahora en el duelo contra la selección de Guatemala.

Gómez dijo en San Salvador que su selección está lista para adaptarse defensivamente y ofensivamente en Guatemala.

«No pienso que me voy a defender o que me voy a atacar. Vamos a tener equilibro», aseveró.

Además, añadió que la selección de Guatemala, de la cual fue entrenador hace más de 20 años, «tiene mucho orden» y cuenta con «un buen técnico».

El partido del jueves se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, en el norte de la Ciudad de Guatemala, programado para dar inicio a las 20:00 hora local (02:00 GMT de la madrugada del viernes).

A diferencia de El Salvador, que ha participado en dos Copas del Mundo (México 1970 y España 1982), Guatemala busca su primera participación en un Mundial de la mano del entrenador mexicano, Luis Fernando Tena. EFE

