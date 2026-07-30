El Salvador marca en 2026 su déficit comercial más alto desde 1994 en un primer semestre

Compartir

2 minutos

San Salvador, 30 jul (EFE).- El Salvador marcó en junio su déficit de la balanza comercial más alto en un primer semestre desde 1994, con 5.919,1 millones de dólares de diferencia entre sus exportaciones e importaciones, de acuerdo con datos oficiales consultados este jueves.

Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que entre enero y junio de 2026, El Salvador registró 3.400,6 millones de dólares en exportaciones, mientras que las importaciones se elevaron a 9.319,7 millones de dólares.

El monto del déficit del primer semestre del año en curso registra una alza del 11,6 % respecto al déficit del mismo lapso de 2025, cuando fue un saldo negativo de 5.302,4 millones de dólares, de acuerdo con la base de datos del BCR.

Las exportaciones crecieron 4,1 % y llegaron 3.400,6 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron un 8,8 % y sumaron 9.319,7 millones de dólares.

El monto de importaciones es el más alto en un primer semestre desde 1994, año desde que el BCR cuenta con una base de datos sobre el tema, mientras que el de las exportaciones se registró en 2022 con 3.707 millones.

Estados Unidos fue el principal comprador de bienes salvadoreños con 1.106,1 millones de dólares, también el principal proveedor con 2.514,4 millones, para un déficit solo con este país de 1.408,3 millones, un alza del 20,4 %, respecto a 2025. Este es el mayor déficit comercial con el gigante norteamericano desde 1994.

Por su parte, China es el segundo mayor vendedor de bienes a El Salvador con 1.842,5 millones en importaciones y es el octavo comprador de mercancías, con compras por 55,2 millones, con lo que el déficit con la nación asiática es de 1.787,3 millones de dólares. EFE

hs/sa/rao/gf/rrt