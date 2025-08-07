El Salvador registra 21 muertos y 358 accidentes de tráfico en festividades de la capital

San Salvador, 7 ago (EFE).- La cifra de fallecidos durante las fiestas patronales de San Salvador, capital de El Salvador, asciende a 21, la mayoría en accidentes de tráfico, según informaron este jueves autoridades de la Dirección General de Protección Civil.

De acuerdo con los datos proporcionados, entre el 1 al 6 de agosto -período de vacaciones por las festividades capitalinas- se registran 19 muertes a causa de accidentes de tráfico y 2 ahogamientos de «personas en estado de ebriedad».

Luis Anaya, director de Protección Civil, amplió en una conferencia de prensa que una de las víctimas falleció en una playa y la otra en una laguna, «ambas se introdujeron al agua estando en estado de ebriedad» y «aunque fueron rescatadas, murieron», dijo.

Las otras muertes -19- fueron consecuencias de accidentes de tráfico que se registraron en diferentes zonas del país, señaló Anaya.

Estos percances viales también dejaron 215 personas lesionadas, según el funcionario que también indicó que se reporta la detención de 45 personas por conducir bajo efectos del alcohol.

Además, en este período de vacaciones se registran 30 rescates acuáticos profundos.

Las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo son las más importantes del calendario religioso en El Salvador. Durante esta semana, la administración pública suspende labores entre el 1 y el 6 de agosto, mientras que el sector privado se une a los festejos los días 3, 5 y 6.

Las actividades concluyeron el miércoles con una misa solemne en la Catedral Metropolitana, presidida tradicionalmente por los obispos y arzobispos de la alta curia católica salvadoreña, evento que reúne a miles de feligreses en el corazón de la capital.

Estas festividades, suponen una pausa en el calendario de trabajo de los capitalinos, quienes durante una semana gozan de unas vacaciones para disfrutar de las actividades propias de esta celebración que se inician con el desfile del correo.

Aunque miles de capitalinos se desplazan a las playas, a la montaña y otros lugares turísticos fuera de San Salvador, por lo que algunos sectores de la ciudad lucen desiertos, otros tantos prefieren asistir a otras actividades organizadas por la Alcaldía de San Salvador.

Estas fiestas capitalinas se llevan por tercer año consecutivo bajo un régimen de excepción, medida implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas que es aceptada por una parte de la población, en especial por los ciudadanos que viven en colonias históricamente afectadas por las maras, pero rechazada por otros.

Además, se realizan en momentos en que el presidente Bukele tiene la vía libre para buscar un tercer mandato consecutivo, ya que la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI)- reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida y amplió a seis el período presidencial. EFE

sa/fa/sbb