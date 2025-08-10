The Swiss voice in the world since 1935

El Salvador registra 742 sismos en zona fronteriza con Guatemala

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 9 ago (EFE).- Las autoridades de El Salvador han registrado al menos 742 sismos en una localidad en la frontera con Guatemala tras experimentar un temblor de magnitud 5,8 con epicentro en territorio guatemalteco a finales de julio, según informó el sábado el Ministerio de Medio Ambiente (MARN).

La fuente indicó que desde las 15:21 hora local (21:21 GMT) del 29 de julio «han ocurrido 742 sismos, de los cuales 145 han sido sentidos por la población», y añadió que «esta actividad se debe a la activación de las fallas geológicas en la zona del distrito de San Lorenzo y alrededores» en la zona occidental del país.

De acuerdo con reportes de la prensa local, Protección Civil ha declarado inhabitables al menos 97 viviendas dañadas por los sismos.

Hasta el momento, las autoridades de El Salvador no han reportado víctimas ni daños mayores por estos sismos. Hasta finales de julio, este país ha registrado un total de 2.994 sismos, de los cuales han sido sentidos 208, según datos del MARN.

Por su parte, los servicios de emergencia de Guatemala han dado cuenta de al menos dos muertos, 25 hospitalizados y 288 los afectados por una cadena de sismos que en el sureste del país con un temblor de magnitud 5,8, que fue sentido también en las fronteras de El Salvador y Honduras. EFE

