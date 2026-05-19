El Salvador registra un caso más de sarampión y suma 14 contagios, todos importados

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San Salvador, 19 may (EFE).- El Ministerio de Salud de El Salvador registró un caso más de sarampión, con lo que suma 14 contagios de origen importados y continúa descartando la transmisión dentro del país, donde no se han reportado contagios locales desde hace 30 años, según un boletín epidemiológico.

De acuerdo con las estadísticas de la entidad actualizadas este martes, el caso se reportó en la semana 18 del año, que va del 27 de abril al 3 de mayo. Hasta la semana 15 (del 6 al 13 de abril) el ministerio había registrado 13 contagios.

El pasado 9 de abril, el ministro de Salud, Francisco Alabi, confirmó 11 casos de la enfermedad importados, lo que quiere decir que los contagios sucedieron «en otros sitios» y «no dentro del territorio», dijo entonces el funcionario.

En una recién entrevista en un canal local, Alabi sostuvo que «El Salvador sigue siendo un país que no tiene transmisión local» de sarampión.

El funcionario no brindó detalles sobre los contagios importados, aunque al confirmar los 11 casos señaló que la mayoría se trataba de contagios que sucedieron en Guatemala y uno en México.

El Salvador comenzó el 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, la que aún sigue vigente y con la que se busca prevenir los contagios locales.

De acuerdo con una información del Diario El Salvador, afín al Gobierno, el Ministerio de Salud también desarrolló una jornada de vacunación enfocada en proteger a médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo que labora en unidades de salud y hospitales del país.

De acuerdo a información de la Asociación de Pediatría en El Salvador, el último caso de sarampión en el país se registró en 1996.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de un exantema o erupción cutánea rojiza. EFE

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