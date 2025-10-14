El Salvador reitera vigencia de alerta por lluvias que continuarán hasta el fin de semana

San Salvador, 14 oct (EFE).- El director de Protección Civil, Luis Amaya, reiteró este martes la vigencia de la alerta naranja (riesgo importante) por las lluvias que se registran en El Salvador, las cuales continuarán hasta el fin de semana y que dejan al menos tres personas fallecidas y 32 albergados.

Amaya señaló, durante una comparecencia ante la prensa, que las lluvias han causado la caída de al menos 25 árboles y confirmó que dos personas fallecieron tras ser arrastradas por una corriente, con lo que suman tres las muertes.

Medios locales reportaron deslizamientos de tierra en diferentes puntos del país, a causa de las lluvias de la noche del lunes y la madrugada de hoy, pero el director de Protección Civil no brindó detalles.

Las lluvias, propias de la época de invierno y generadas por la influencia de bajas presiones en Centroamérica, continuarán hasta el fin de semana, indicó el titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, que señaló que las precipitaciones disminuirán a finales octubre para «dar paso a frentes fríos».

Entre tanto, el director de Albergues, Josué García, dijo que 32 personas se encuentran aún en dos albergues instalados en los departamentos de Usulután y San Salvador, de los que 23 son personas adultas y 9 niños.

En temporales y en la época de invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos. EFE

