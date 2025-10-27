El Salvador tendrá una subfederación de fútbol en Estados Unidos

2 minutos

San Salvador, 27 oct (EFE).- El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, anunció este lunes que el país tendrá una subfederación de fútbol en Estados Unidos, que estaría a cargo del técnico Hugo Pérez y el exjugador Mauricio Cienfuegos.

«Hoy tenemos el gusto de confirmar que los señores Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos se suman al equipo de trabajo en favor del balompié nacional, siendo parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut)», publicó Bukele en X, quien busca la presidencia de la Fesfut cuyo proceso de elección se producirá el 12 de diciembre.

El dirigente del INDES, uno de los hermanos del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, apuntó que «por su amplia experiencia en Estados Unidos, Hugo y Mauricio serán los encargados de dirigir el trabajo y el desarrollo deportivo de escuelas, visorias, campamentos selectivos y clínicas en la Subfederación Salvadoreña de Fútbol, que pronto se estará habilitando en ese país norteamericano».

Indicó que «el trabajo de ambos iniciará este próximo 1 de noviembre, con mucha actividad», sin que la Fesfut haya oficializado su incorporación.

Cienfuegos fue seleccionado de El Salvador y participó en las eliminatorias mundialistas para Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002. Militó en el fútbol salvadoreño, mexicano y estadounidense, donde consiguió al menos cinco títulos con Los Ángeles Galaxy.

Peréz, dirigió a la selección salvadoreña para la eliminatoria para el mundial de Catar 2022, donde llegó a la etapa final, pero fue destituido tras sumar más de un año sin triunfos en juegos amistosos u oficiales. Como jugador disputó el mundial de Estados Unidos 1994 con este país norteamericano. EFE

hs/sa/rao/hbr