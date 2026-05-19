El Santander, uno de los bancos mejor preparados para el futuro según el ránking IMD

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Ginebra, 19 may (EFE).- El Santander es una de las entidades financieras mejor preparadas para los cambios que traerán la inteligencia artificial y otras revoluciones futuras de la economía global, de acuerdo con la clasificación publicada este martes por la escuela de negocios suiza IMD.

La lista, que incluye 39 compañías de servicios financieros, sitúa al banco español en séptima posición, lo que representa una subida de ocho puestos con respecto al pasado año y lo coloca sólo por detrás de Mastercard, DBS Bank, Visa, JP Morgan, la aseguradora suiza Zurich y HSBC.

El informe puntúa especialmente a «entidades capaces de combinar escala internacional, inversión tecnológica y capacidad de adaptación regulatoria en un momento de profunda redefinición del sector financiero», señaló IMD en un comunicado.

La escuela de negocios llama la atención sobre el hecho de que los agentes de inteligencia artificial «no sólo comparan productos, también los compran», y agrega que el software ha acabado con el monopolio de los bancos sobre el movimiento del dinero y que la era de una única red dominante para pagos internacionales (SWIFT) ha terminado.

En la lista paralela de 49 empresas tecnológicas, la mejor situada es Nvidia, seguida de Microsoft, Alphabet, Apple, Meta y Amazon.

En este sector, IMD destaca una reorganización en la que las grandes tecnológicas ya no ganan dinero sólo a través de nuevos productos como móviles o aplicaciones, sino también controlando la infraestructura a través de centros de datos, chips, redes, energía, inteligencia artificial, servicios en la nube y capacidad industrial.

En la clasificación del sector automotriz IMD analizó 27 fabricantes y colocó en las primeras posiciones a Tesla, seguida de las chinas BYD y Geely y las surcoreanas Kia y Hyundai.

Esta industria está marcada por la transición y la fragmentación, dividida por regiones, con estrategias divergentes, y avanza hacia la electrificación a ritmos muy distintos según el mercado, indica la escuela de negocios con sede en Lausana. EFE

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