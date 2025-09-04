El sargazo podría revolucionar la próxima generación de televisores de pantalla plana

3 minutos

Miami (EE.UU.), 4 sep (EFE).- El sargazo, una plaga maloliente que suele invadir las playas del Caribe y Florida, podría ser la clave para el futuro de la industria electrónica, en particular para mejorar la calidad de imagen de los televisores de próxima generación con colores más vibrantes e imágenes más nítidas.

Investigadores de la Universidad de Miami, en Florida, están transformando el sargazo, un alga marrón de mal olor y aspecto desagradable, en diminutas partículas de carbono con potencial para mejorar esos electrodomésticos.

Yiming Xi, estudiante de doctorado en Ingeniería Química, lleva un año experimentando con el alga marina en el Aerosol and Air Quality Research Laboratory de la institución.

Su método consiste en pulverizar el sargazo en microgotas que luego son sobrecalentadas en un horno a 800 grados Celsius. «Durante ese proceso de sobrecalentamiento, esas gotas se descomponen o se pirolizan y forman puntos de carbono a nanoescala», explicó Xi en el portal de internet de la universidad.

Estos puntos de carbono, subrayó, se perfilan como una alternativa no tóxica a los puntos cuánticos convencionales utilizados en pantallas de televisión, con el potencial de ofrecer colores más vibrantes e imágenes más nítidas.

Detectores de huellas digitales

Los puntos de carbono ya se emplean en la detección de huellas dactilares, en envases para prolongar la vida útil de alimentos y, gracias a su biocompatibilidad, en aplicaciones médicas como la administración de fármacos o la bioimagen.

También muestran promesa en la agricultura y en sistemas de almacenamiento de energía.

«El aspecto clave es que estamos tomando un material de desecho que normalmente termina en vertederos, donde puede liberar contaminantes peligrosos, y lo estamos convirtiendo en algo de gran valor para la sociedad», destacó Xi. Subrayó que la filosofía es llamarlo recurso en vez de desecho.

Con millones de toneladas de sargazo flotando este verano en el Atlántico tropical y llegando a las costas de Florida y el Caribe -donde libera gases tóxicos-, la investigación llega en un momento crucial.

El profesor Pratim Biswas, director del laboratorio y coautor del estudio, señaló que la tecnología de los puntos de carbono aún está en una etapa incipiente. Sin embargo, el método de Xi ofrece ventajas frente a otros enfoques: reduce pasos en el proceso, evita químicos tóxicos y permite una producción más uniforme en un solo paso.

El siguiente reto será probar los puntos de carbono en unidades LED. Las pruebas requieren materiales fotónicos específicos, indicó Xi. «Esperaremos a que la cadena de suministro se estabilice para poder obtenerlos y construir el entorno de prueba».

ims/ads