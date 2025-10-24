El satélite de comunicaciones ‘SpainSat NG II’ despega desde Cabo Cañaveral

Cabo Cañaveral (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El ‘SpainSat NG II’, el innovador satélite español que asegurará durante las próximas décadas las comunicaciones de España, de países aliados y de organismos internacionales, ha despegado hoy desde Cabo Cañaveral (Estados Unidos) a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía Space X.

A las 21:30 (hora local) el satélite emprendió el vuelo y un recorrido que se prolongará durante más de cinco meses hasta situarse en una órbita geoestacionaria (a unos 36.000 kilómetros de la Tierra), aunque todavía debe superar varias fases críticas hasta que el cohete se desprenda del satélite y el lanzamiento se pueda considerar un éxito.

El satélite es un ‘gemelo’ del que ya se lanzó el pasado 30 de enero y juntos completarán la constelación SpainSat NG, uno de los programas espaciales más ambiciosos de España, por la complejidad tecnológica, por la elevada implicación del sector aeroespacial español en el proyecto y por incorporar algunos de los sistemas de comunicaciones más avanzados del mundo. EFE

